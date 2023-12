Il giornalista ha salutato la sorella della premier, Arianna

Andrea Giambruno, l’ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è presentato a sorpresa ad Atreju, festa di Fratelli d’Italia a Roma. Il giornalista non ha risposto alle domande dei cronisti che hanno provato a chiedergli come mai fosse lì. “Rendetevi conto della situazione, siete inopportuni“, è stato invece il commento di Arianna Meloni, sorella della premier, la quale pochi minuti prima era stata salutata dallo stesso giornalista di Mediaset.

