Il costo è di 220 milioni di euro nel 2025, 130 l'anno successivo

Il governo ha depositato l’emendamento al decreto Milleproroghe sul taglio dell’Irpef agricola. Il testo prevede per due anni l’esenzione al 100% per i redditi fino a 10mila euro. Per la parte eccedente i 10mila e fino a 15mila l’imposta è dovuta al 50%. La franchigia, prevista per due anni, ha un costo di 220,1 milioni nel 2025 e 130,3 milioni nel 2026, più altri 89,8 milioni nel 2027. Le coperture, per quanto riguarda il 2025 e il 2026, vengono reperite attraverso la riduzione del fondo per l’attuazione della delega fiscale istituito presso il Mef, mentre i quasi 90 milioni di spesa del 2027 sono reperiti mediante utilizzo delle maggiori entrate dovute all’attuazione della delega.

