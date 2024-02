Il presidente del Senato alla camera ardente: "Luci e ombre, ma hanno unificato l'Italia"

Breve visita del presidente del Senato Ignazio La Russa alla camera ardente di Vittorio Emanuele di Savoia allestita presso La Cappella Sant’Uberto nella Reggia di Venaria a Torino. Il presidente del Senato ha sostato qualche istante davanti al feretro, ha salutato La famiglia e ha abbracciato Emanuele Filiberto. “Il giudizio sulla Casa Savoia non può essere frazionato, deve essere un giudizio complessivo, a partire dai secoli scorsi. Non può essere solo luci o solo ombre. Sono luci e ombre, ma non dimentico che la Casa Savoia è stata artefice dell’unità d’Italia”, ha ricordato La Russa. Vittorio Emanuele di Savoia è morto lo scorso 3 febbraio a 86 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata