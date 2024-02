Il presidente di Coldiretti uscendo dall'incontro con il governo sulle rivendicazioni del settore

“Gli agricoltori sui trattori che non si sentono rappresentati? Ognuno è libero di fare le proprie manifestazioni. Noi siamo la prima associazione di rappresentanza in Italia e in Europa e dobbiamo pensare alle proposte e alle risposte. Io rispetto chiunque voglia manifestare, parliamo comunque di un numero di imprese importante. Vorrei sottolineare il fatto che noi in quattro giorni abbiamo incontrato oltre 40.000 imprese. Stiamo dando evidenza, giustamente perché fa scena, a 1000/2000 trattori in giro per le strade. Non demonizziamo queste modalità però noi abbiamo l’obbligo di portare risposte e non solo fomentare problemi” così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini uscendo da Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il ministro Lollobrigida, il ministro Tajani e la presidente Meloni sulle rivendicazioni del settore agricolo.

