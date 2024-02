Partecipano anche +Europa, Italia Viva, FNSI e Articolo 21

“Una bella partecipazione al presidio democratico di questa sera perché riteniamo che la libertà di informazione appartenga a tutte le cittadini e a tutti i cittadini. Abbiamo visto troppe volte questo governo infastidito da domande per loro scomode, da testate che ritengono non allineate e in generale dal giornalismo d’inchiesta”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, alla protesta organizzata davanti alla sede Rai di Viale Mazzini a Roma assieme a +Europa, Italia Viva, FNSI e Articolo 21. “Noi vogliamo tutelare invece questi valori perché ne va della qualità della nostra democrazia. Anche per questo serve una riforma che renda la Rai indipendente dai partiti. Sappiamo che non ogni male nasce da questo governo ma devo dire che il governo appena insediato ha dimostrato un atteggiamento proprietario con occupazione militare senza alcun criterio di gestione aziendale. Professionisti della Rai sviliti a strumento di propaganda. La Rai appartiene a tutti i cittadini e le cittadine”. Presenti anche il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci e il giornalista ed ex senatore Sandro Ruotolo.

