Il commento della segretaria dem

“Ilaria Salis della sorpresa e del dolore di Nordio non se ne fa niente. Né lei né la sua famiglia. Vorremmo invece vedere un impegno molto più forte e concreto da parte di questo Governo forse in imbarazzo per l’amicizia tra Giorgia Meloni e Orban”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein durante un’iniziativa a Teramo. “Però ho visto che Meloni è molto ben felice di accoglierlo nella sua famiglia politica, nonostante le immagini che hanno leso la dignità di una cittadina italiana in tutta Europa e in tutto il mondo”, aggiunge.

“Noi vorremmo un impegno d parte loro per assicurare che non sia più lesa la sua dignità e i suoi diritti, anche in una situazione di privazione della libertà – prosegue – Non è civile quello che si è visto, le catene con il guinzaglio e vorremmo sentire una voce molto più forte anche da ministro, che faccia tutto il possibile per garantire i suoi diritti. Questo non l’abbiamo sentito”.

