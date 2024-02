La premier a L'Aquila: "Mi pare che i fatti parlino da sé"

Giorgia Meloni questo pomeriggio si trova a L’Aquila in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo. La presidente del Consiglio sul palco ha parlato ancora della protesta degli agricoltori, tema al centro dell’attenzione mediatica e politica. “Vale la pena ricordare quello che è stato fatto in questo anno sul Pnrr. I tanti warning sulla capacità dell’Italia di essere all’altezza, quante volte siamo stati accusati noi, con questo Governo, di voler perdere risorse all’Italia”, ha detto la premier. “Mi pare che i fatti parlino da sé, abbiamo ottenuto il pagamento della terza e della quarta rata, siamo il primo paese ad aver chiesto il pagamento della quinta e in tutto questo abbiamo riscritto il Pnrr, dando risposte ad alcune priorità, con 12 miliardi al tessuto produttivo, 3 miliardi alle aziende agricole perché da molto prima che si scendesse in piazza il Governo si era impegnato”.

