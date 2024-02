In caso di sfiducia si torna al voto. Premier di riserva solo in casi di malattia, morte o decadenza

La norma anti-ribaltone “è stata approvata dai leader”. Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni (FdI), a RaiNews24 a proposito dell’accordo trovato nelle ultime ore in maggioranza sul Premierato. La scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata confermata alle 12. “Cambia molto il testo originario, se c’è una mozione di sfiducia al premier – ha spiegato – si va subito allo scioglimento della Camere, a meno che il premier si dimetta un attimo prima. Bisogna capire quali sono i veri motivi, perché si può trattare di un semplice incidente di percorso, oppure effettivamente è venuta meno una parte della maggioranza. Quindi, prima di arrivare allo scioglimento delle Camere occorrerà fare un passaggio ulteriore in Parlamento, ed eventualmente un passaggio anche al Quirinale, ma se alla fine la maggioranza non si ricompone, resta sempre in mano al premier la possibilità di determinare lo scioglimento delle Camere”.

“Fattispecie diversa – ha aggiunto – è invece il caso in cui il premier viene meno per una causa di forza maggiore, facciamo l’esempio estremo della morte, o di impedimento fisico, lì si è deciso di salvaguardare il principio della stabilità e quindi di consentire per una sola volta un secondo reincarico a un parlamentare della stessa maggioranza, perché non essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra premier e Parlamento non c’è necessità di restituire la parola al corpo elettorale”. “In caso di sfiducia motivata, il meccanismo che abbiamo pensato è lo scioglimento automatico delle Camere. L’unico che può impedirlo è il premier dimettendosi un minuto prima”, ha concluso.

