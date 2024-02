La vicepresidente del Senato a margine di un evento di Forza Italia a Rho, nel Milanese

Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura. L’annuncio è arrivato ieri durante l’evento ‘La Ripartenza’, organizzato a Milano da Nicola Porro. “Non voglio commentare decisioni personali. Un peccato perché Vittorio è una grande risorsa del mondo che rappresenta”, ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine di una conferenza di Forza Italia organizzata a Rho.

A chi faceva notare che tra lei e il critico d’arte in passato non fosse corso buon sangue, Ronzulli ha spiegato: “Non è proprio così, abbiamo un buon rapporto personale. Possono esserci state divergenze, come spesso accade in politica, ma invece i rapporti umani sono altra cosa”.

