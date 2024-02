L'ormai ex sottosegretario alla Cultura dopo aver annunciato le sue dimissioni: "Sono oggetto di persecuzione mediatica"

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. Con il ministro Gennaro Sangiuliano “non ci parliamo dal 23 ottobre, quando mi ha dato la delega per andarmi a occupare della Garisenda. D’altra parte non è che potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all’Antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono lettere anonime”, ha detto Sgarbi a margine dell’evento ‘La Ripartenza’, organizzato da Nicola Porro a Milano. “Le lettere anonime criminalizzano atti come questo. Sono oggetto di una persecuzione mediatica evidente su questioni inesistenti. C’è stata un’azione precisa per portarmi alle dimissioni. Ho detto che mi sarei dimesso e lo faccio quando viene riconosciuta l’incompatibilità tra conferenze, presentazioni di mostre e artisti, discorsi e il ruolo di sottosegretario. Raccontare l’arte non è in conflitto con niente e se è in conflitto c’è qualcosa di anomalo”, ha aggiunto.

