Così il Presidente del Senato a margine dell’incontro con il padre della donna detenuta in Ungheria

“Se difendo una militante antifascista? Sì, perché non c’entra il merito della vicenda, stiamo parlando di una italiana che aldilà del giudizio che uno può dare, delle sue idee, e del modo con cui traduce le sue idee, se il fatto è vero o non è vero che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’incontro con il padre di Ilaria Salis. “Aldilà del merito del processo, su cui non posso dire naturalmente nulla, mi esprimo fortemente sul diritto alla dignità della ragazza nell’esposizione delle famose catene che ci sono in tanti paesi e in parte anche in italia. L’importante è che non vi sia una esibizione dei modi con cui la sicurezza viene assicurata”, ha aggiunto La Russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata