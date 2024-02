La ministra dopo l'incontro con il tennista: "Già aumentate richieste nei club tennistici di oltre il 30%"

Daniela Santanché ieri ha incontrato a Roma, al Colosseo, Jannik Sinner. “Al di là delle sue qualità come campione del tennis, che sono innegabili, mi è piaciuto come persona, come ragazzo, un grande esempio per i nostri giovani”, ha detto la ministra del Turismo a margine della presentazione dell’accordo con il settore della ristorazione in programma al Mimit. “Tutti gli eventi sportivi portano turismo, perché ci aiutano a destagionalizzare”, ha aggiunto. “Sono già aumentate le richieste nei club tennistici di oltre il 30%”.

Infine Santanché non ha voluto rispondere alle domande sul caso Sgarbi: “Non amo i giudizi, anzi meglio, il pregiudizio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata