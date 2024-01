Il campione di tennis e fresco vincitore degli Australian Open in conferenza stampa a Roma

Jannik Sinner è tornato in Italia. Dopo l’incontro di ieri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, il campione 22enne e fresco vincitore degli Australian Open deve far fronte a numerosi appuntamenti. Questo pomeriggio è iniziata la conferenza stampa nella Capitale a cui seguirà uno shooting al Colosseo. Domani, invece, incontrerà al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dagli altri azzurri con cui ha conquistato la Davis Cup.

Sanremo, Sinner: “Non andrò, farò il tifo da casa”

L’altoatesino, numero 4 del ranking Atp, ha confermato che non sarà presente al Festival della canzone italiana. “Farò il tifo da casa. E’ un evento bello ma dopo questi giorni guardo in avanti e quando dovrei andare a Sanremo sono già a lavorare. Non andrò a Sanremo”, ha dichiarato Sinner in conferenza stampa.

“Ancora lavoro da fare, posso migliorare in tutto”

“Certamente sarà molto importante la programmazione che stiamo facendo. Il fisico ora è abbastanza buono ma so che devo migliorare su forza e resistenza, faremo tanto lavoro di palestra. Posso servire un po’ meglio, posso fare tutto un po’ meglio, Lo step fatto adesso è stato quello step mentale ma certamente c’è ancora lavoro da fare”, ha dichiarato ancora Sinner.

“Slam? Ce ne sono altri, in ogni torneo si va caccia”

Ha ancora tanta fame di vittorie il fuoriclasse di San Candido che guarda già ai prossimi tornei, soprattutto agli Slam. “Il nostro obiettivo di quest’anno è giocare meglio i grandi Slam, ce ne sono altri tre. Questo meglio di così non poteva andare. Non finisce qui la stagione, è appena iniziata. Mi mancava tanto la competizione, quando sono arrivato in Australia il primo torneo è stato Melbourne, ero carico e mi sono sentito bene. In ogni torneo si va a caccia, vediamo quello che si riesce a prendere, la confidenza che ho guadagnato con il feeling dell’anno scorso e quest’anno è andata bene, vediamo”.

“I social non mi piacciono”

“I social non mi piacciono perché vedi certe cose. Le serie Tv? In Australia ho guardato Animal Kingdom ma in Italia non si vede, ci vuole la vpn. Quanto alla lettura ci sono momenti che leggo tanto e altri che non leggo nulla”, ha raccontato Sinner.

Sinner nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo

“Per rafforzare la presenza italiana nel mondo credo sia giusto valorizzare tutti gli italiani, come gli imprenditori, i militari, gli attori, gli uomini di cultura, i registi e anche gli sportivi. La presenza di italiani nel mondo è caratterizzata dalla nostra qualità in tanti settori e può attirare turisti e investimenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricevendo alla Farnesina Jannik Sinner che ha nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo. “Non ci sono solo i diplomatici e la politica, tutta l’Italia che rappresenta qualche cosa ne rafforza l’immagine”. Gli atleti, ha sottolineato il ministro “a livello popolare conquistano più del politico e del diplomatico. E se l’atleta e il campione è parte di una strategia complessiva è utile anche per far crescere i turisti e l’attenzione”. Tajani ha quindi ricordato l’attività di promozione nelle ambasciate degli eventi sportivi svoltisi in Italia come la Ryder cup di golf e il Giro d’Italia. “Anche con lui possiamo fare tante cose”.

“Residenza a Montecarlo? Lì mi sento a casa, zero problemi”

Il campione azzurro ha raccontato anche il perché ha scelto di spostare la sua residenza a Montecarlo. “Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio allenatore che aveva la residenza a Montecarlo e gli avevo detto che l’avrei presa anche io. La cosa bella è che lì ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, e quindi onestamente mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi”.

“Spero di sciare con Tomba, è una leggenda”

“Ci sentiamo qualche volta con Alberto Tomba, diciamo che è una leggenda, quello che ha fatto è stato incredibile e già essere in contatto con lui è bello. Speriamo di andare a sciare insieme, sarebbe molto speciale. Avevo chiesto a Natale se poteva venire, doveva stare con la famiglia, speriamo si possa fare. E’ una cosa bella”, ha detto ancora Jannik.

