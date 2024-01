La premier interviene alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d’Aosta

“Anche sulla revisione del Pnrr vale la pena dire dure parole perché immagino ricorderete le polemiche anche ci furono quando qualcuno propose di rivedere un Piano che era stato scritto in un contesto antecedente a quello nel quale ci troviamo, e che aveva bisogno di essere focalizzato di più rispetto alle priorità che abbiamo oggi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d’Aosta. “Si è detto in Italia che l’Italia era in ritardo sul tema della spesa dei fondi del Pnnr, ma anche qui mi pare che la realtà dica un’altra cosa, e cioè che noi nel 2023 abbiamo ottenuto il pagamento della terza rata, abbiamo presentato gli obiettivi della quarta rata e ottenuto il pagamento della quarta rata, e siamo la prima nazione d’Europa ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata, questo entro il 2023″.

Nello stesso tempo revisionato il Piano, e questo lavoro ci ha consentito di liberare risorse per 21 miliardi di euro che abbiamo concentrato su alcune grandi priorità: 12,5 miliardi di euro sono destinati al sostegno al nostro tessuto produttivo, alle nostre imprese – ha ricordato Meloni –, abbiamo liberato risorse ulteriori per quello che riguarda la sanità, abbiamo liberato risorse ulteriori per il diritto allo studio, abbiamo liberato risorse ulteriori per le grandi infrastrutture, particolarmente energetiche”. “Questo è un lavoro prezioso che ci consente complessivamente di fare in modo che le risorse che abbiamo, che non sono mai sufficienti, vengano almeno spese tutte e vengano almeno spese al meglio, come qui si è stati bravi a fare negli anni e come da altre parti non è accaduto. La parte che deve fare e che può fare lo Stato italiano e il governo per dare una mano nella di queste risorse è una parte che noi stiamo cercando di fare”, ha aggiunto ancora la premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata