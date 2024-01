Meloni: "Avanti determinati su attuazione"

La Commissione Europea ha erogato all’Italia un prefinanziamento da 551,2 milioni di euro per il piano REPowerEU, nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (In Italia Pnrr, ndr). Questo prefinanziamento contribuirà ad accelerare l’attuazione delle misure di investimento e di riforma essenziali descritte in ciascun capitolo di REPowerEU. Ciò, a sua volta, renderà più veloce il raggiungimento degli obiettivi del Piano REPowerEU di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione degli approvvigionamenti energetici, con l’obiettivo di rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

I versamenti agli altri Paesi

L’Esecutivo Ue ha versato anche i prefinanziamenti Repower per altri paesi: 145,1 milioni di euro al Belgio e 585,1 milioni di euro alla Croazia sotto forma di sovvenzioni e prestiti; 20,9 milioni di euro a Cipro, 25,4 milioni di euro alla Finlandia, 158,7 milioni di euro alla Grecia, 26,9 milioni di euro alla Lettonia, 288 milioni di euro alla Romania sotto forma di sovvenzioni e 340 milioni di euro alla Spagna sotto forma di sovvenzioni. I pagamenti di giovedì fanno seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei piani rivisti di questi paesi, che includono un capitolo REPowerEU, e alla firma di accordi finanziari. Il prefinanziamento, pagato in una o due fasi, rappresenta fino al 20% dei fondi aggiuntivi richiesti per finanziare il capitolo REPowerEU di ciascun paese. Se il prefinanziamento viene versato in due fasi, la seconda parte dovrà essere versata entro 12 mesi dal pagamento della prima parte.

“Un’altra buona notizia sul fronte Pnrr con l’erogazione avvenuta oggi da parte della Commissione europea dell’anticipo pari a circa 551 milioni di euro del contributo a fondo perduto relativo al nuovo capitolo RePowerEu, inserito nel Piano al momento della sua revisione. Consideriamo quello di oggi un ulteriore ed importante passo avanti sull’attuazione del Pnrr che il Governo sta portando avanti con efficacia e determinazione“. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

