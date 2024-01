L'incontro tra i leader dei due partiti in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza. Schlein: "Responsabili di costruire alternativa"

Da una parte Elly Schlein e la “responsabilità di costruire un’alternativa insieme“, dall’altra Giuseppe Conte che verso il Pd non ha “nessun pregiudizio ma ostacoli da rimuovere“. Due vie di guardare a un possibile centrosinistra, dopo le frizioni sui tanti temi, ultimo la Rai, solo in ordine di tempo. I due leader si ritrovano alla presentazione del libro dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, che entrando nella Sala della Regina, alla Camera, mette subito in chiaro che il rapporto tra i due “è ottimo” e sono loro l’alternativa al governo Meloni.

La difficile strada verso l’intesa

Il riferimento è alle parole di Romano Prodi che lamenta l’assenza di “un’alternativa concreta” e il tema diventa diventa centrale nell’incontro da cui emerge che se la strada che porta Pd e M5S all’intesa non è impossibile, di certo non è piana e definita. Se per la segretaria dem il percorso è doveroso e anzi sulle regionali il Pd è pronto e aspetta Conte, con un sì alle intese “the sooner the better” (‘prima è meglio è’), il leader M5S ci va coi piedi di piombo: “Nessun atteggiamento pregiudiziale con il Pd”, ma “ostacoli” da rimuovere. “Stiamo lavorando e l’obiettivo è ritrovarsi in progetti condivisi, solidi e coerenti”, dice l’ex premier, secondo il quale “la nostra responsabilità deve essere di costruire un progetto di governo non per necessità, ma per reale condivisione“.

Schlein: “Responsabilità di costruire alternativa”

“Abbiamo la responsabilità di costruire un’alternativa“, insiste la leader dem. Anche se in maggioranza “sono divisi e bravi a nascondere divisioni, poi si ricompattano – aggiunge – Noi dobbiamo costruire con metodo sui temi, ha ragione Giuseppe. E sono molti i punti di convergenza”. Conte non chiude affatto la porta aperta dal Pd: “Ma chi ha detto che con Schlein non ci sentiamo? Noi ci sentiamo spesso. Ci incontriamo e parliamo, anche se non lo diciamo ai giornali“. Ma ribadisce: “No ai cartelli elettorali”, “abbiamo tutto il tempo per prepararci”, “e su politica estera e su transizione ecologica è meglio decidere da subito – avverte – per declinare bene i nostri obiettivi”. La strada per l’intesa c’è (forse), ma è tutta da costruire.

