La pentastellata Floridia: "Ogni forza politica agisce come ritiene opportuno ma il problema è strutturale"

Il Movimento 5 Stelle non parteciperà al sit-in organizzato dal Partito Democratico davanti a Viale Mazzini a Roma, sede della Rai, contro quella che il Pd definisce una “occupazione” del servizio pubblico da parte della destra di governo. Il presidio, aveva annunciato la segretaria dem Elly Schlein, è aperto a tutte le opposizioni. “Il M5S parteciperà al sit-in indetto dal Pd il prossimo 7 febbraio? No. Ogni forza politica agisce come ritiene più opportuno ma qui il problema è strutturale e va affrontato in sede di riforma, così come va affrontato quello della trasformazione dell’informazione e del contrasto alle fake news”, ha scritto in un post su Facebook la presidente della commissione di Vigilanza Rai, la pentastellata Barbara Floridia.

Pd: “Stupisce il no di Conte, insieme si può risolvere il problema”

“Dopo l’incertezza di Conte su chi scegliere tra Biden e Trump, sorprende questa presa di posizione invece molto chiara sulla Rai e sulla nostra proposta di riformarla insieme”, dicono fondi dem dopo l’annuncio di Floridia. “È vero che non è un problema che nasce con il governo Meloni, ma questo non significa che non si possa provare a risolverlo con un’iniziativa comune, tanto più con l’impegno di Elly Schlein, che ha la credibilità necessaria per farlo, non avendo mai partecipato a lottizzazioni del passato”, aggiungono le stesse fonti.

