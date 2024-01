Il presidente del Senato, intervistato da Nunzia De Girolamo ad 'Avanti Popolo'

Sembrano ancora una volta destinate a sollevare un caso politico le parole di Ignazio La Russa: intervistato da Nunzia De Girolamo ad ‘Avanti Popolo’ su Rai3, il presidente del Senato ha detto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “non ha avuto bisogno di Pigmalioni. Non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere“, “non ha avuto bisogno di aiuto”. E ha aggiunto: “A questi livelli se non ci fosse stata Giorgia Meloni non saremmo riusciti” ad arrivare.

