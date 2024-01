Il leader M5S: "Meloni? Falsificazione della narrazione politica"

Giuseppe Conte torna ad attaccare il governo di Giorgia Meloni. Ospite della trasmissione ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio su Nove, il leader del M5S ha provato a spiegare l’attuale situazione politica. “Per quanto sia abbastanza evidente, al di là delle opinioni soggettive, che su molti di questi passaggi non stia accumulando successi, in realtà molto spesso giravolte e fallimenti, questa ‘illusio’, questo rapporto che ha creato con i cittadini non è facile che si rompa presto. Siamo a poco più di un anno e forse anche chi l’ha votata, in questo momento, non vuole ammettere a se stesso di poter aver puntato in modo sbagliato o, comunque, non soddisfacente“, ha dichiarato Conte. “Però è chiaro che il contesto è tale che si sta scontrando con un principio di realtà che contribuirà e sta contribuendo a incrinare questa narrazione politica, perché il fatto di andare in Europa e ritornare con un Patto di Stabilità che soffocherà la crescita italiana… L’Istituto Bruegel, molto autorevole, parla di meno 12 miliardi. È uno dei più autorevoli che abbiamo in Europa e in ambito internazionale… Lei è venuta in Parlamento l’altro giorno a dire ‘avremo più 35 miliardi di soldi freschi’. Una bugia”, ha proseguito il presidente del M5S. “Su ogni passaggio c’è un contrasto, una falsificazione di quella narrazione politica. Non credo che questa prospettiva possa reggere a lungo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata