La segretaria del Pd all'evento 'L'Europa che vogliamo', organizzato a Cassino: "Il servizio pubblico non è la tv di governo"

Elly Schlein punta il dito, ancora una volta contro Giorgia Meloni e il suo governo. “Mi hanno segnalato su una rete della televisione pubblica, il titolo di un telegiornale: ‘Mille euro in più per gli anziani, si voterà l’8 e in 9 giugno’. E’ un titolo incredibile. Non solo perché nella prima parte crea un’illusione per le persone non autosufficienti. Raccontano con propaganda come se a 14 milioni di anziani arrivassero mille euro invece è sperimentazione che partirà tra un anno e riguarda 25 mila persone. La propaganda sulla pelle delle persone fragili. Io ho definito Meloni regina dell’austerità sulla sanità, ma per come hanno ridotto l’informazione pubblica, Meloni si è ridotta a ‘regina delle televendite’, forse ispirandosi a Wanna Marchi”, ha detto la segretaria del Partito democratico intervenendo all’evento ‘L’Europa che vogliamo’, organizzato a Cassino.

“Il servizio pubblico non è la tv di governo. Non può essere che dopo l’occupazione militare dei vertici dell’azienda ci sia stata l’occupazione dei telegiornali con attacchi al giornalismo d’inchiesta e alla libertà di stampa. Hanno lanciato la campagna d’Ungheria, il modello è quello di Orban. Il Pd non starà a guardare, organizzeremo un sit in per denunciare quello che sta accadendo all’informazione pubblica e libera”, ha aggiunto la leader dem.

