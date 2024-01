Così la ministra dell'Università e della ricerca in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa alla senatrice a vita

“Liliana Segre molto generosamente ha già accettato lauree honoris causa dalla nostra comunità accademica. È un simbolo della Shoah che è incomprensibile, ancora adesso incomprensibile, ma necessaria da conoscere. Soprattutto da non dimenticare mai. Questo è il vero significato: mai dimenticare”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, al suo arrivo alla Statale di Milano, in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all’Università Statale di Milano, alla senatrice a vita Liliana Segre. In merito agli striscioni di contestazione esposti da alcuni manifestanti contro il rinvio delle manifestazioni, inizialmente in programma oggi, a sostegno del popolo palestinese, Bernini ha sottolineato: “Non rispondo nulla, perché, soprattutto di fronte a questo ateneo e a una figura come Liliana Segre non vedo il significato di questa manifestazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata