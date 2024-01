La senatrice a vita alla Statale di Milano, dove le sarà conferita la laurea honoris causa

Oggi è il Giorno della Memoria, il mondo ricorda l’orrore della Shoah. “Non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta questa data per ricordarsi di una vita fa: 365 giorni all’anno, non solo oggi, tutti i giorni possono essere uguali e diversi quel luogo non si dimentica mai”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, al suo arrivo all’Università Statale di Milano, dove le sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche.

