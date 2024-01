Il Senato aderisce alla campagna #WeRemember del World Jewish Congress

In occasione del Giorno della Memoria istituito con la legge 211/2000, bandiere a mezz’asta a Palazzo Madama in adesione alla campagna #WeRemember del World Jewish Congress per ricordare la data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz-Birkenau.

