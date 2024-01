Il disegno di legge, a firma dei senatori Pirovano, Romeo e Bergesio, è stato presentato venerdì dalla Lega

Matteo Salvini lancia il ddl Antisemitismo. “La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, non ammette alcuna forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pensiero antisemita nel nostro Paese”. È quanto si legge nel testo del disegno di legge presentato ieri dalla Lega e annunciato dal leader del Carroccio in occasione del Giorno della Memoria.

Nel ddl, a firma dei senatori leghisti Pirovano, Romeo, Bergesio, si legge ancora: “Per antisemitismo si intende una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto, come definito nell’assemblea plenaria tenutasi a Bucarest il 26 maggio 2016 dall’Alleanza Internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), in cui sono stati declinati in modo dettagliato gli indicatori che rappresentano parte integrante della definizione ai fini dell’applicazione della presente legge”. Inoltre, prosegue il testo, “le istituzioni della Repubblica collaborano per mettere in atto tutte le azioni utili per individuare possibili interventi per la prevenzione di qualunque atto antisemita e per contrastarne qualunque manifestazione, considerando tali atti una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche contro la convivenza sociale, la stabilità e la sicurezza”.

Questo Giorno della Memoria non è come tutti gli altri: l’orrore della Shoah ha trovato nuova eco nei crimini mostruosi del 7 ottobre contro inermi cittadini ebrei ad opera dei tagliagole islamici di Hamas. Stupri, decapitazioni, massacri con dettagli indicibili. Una nuova… pic.twitter.com/JfenIZDi5u — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 27, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata