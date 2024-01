Il ministro della Pubblica Amministrazione: "Noi centro di gravità del centrodestra"

Forza Italia festeggia a Roma l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi, che risale a 30 anni fa: il 26 gennaio 1994. “Il futuro del partito è lo stesso che ha descritto in questi 30 anni Silvio Berlusconi: una Forza Italia centro di gravità del centrodestra”, ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine dell’evento. Su un’eventuale discesa in campo di un membro della famiglia del Cavaliere ha poi aggiunto: “Io confermo che la famiglia Berlusconi continua a dare fiducia e sostegno al nostro movimento. Che poi qualcuno della famiglia stia pensando di avere un ruolo attivo in politica, questo è un fatto che personalmente non ci deve riguardare. È una scelta personale”. Infine Zangrillo ha risposto a chi gli chiedeva cosa mancasse all’attuale premier per ricoprire con successo il ruolo di federatrice della coalizione: “Giorgia Meloni in questo momento ha la responsabilità di contribuire a tenere unito il centrodestra. Penso che come riferimento possa prendere veramente Silvio Berlusconi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata