Gianni Letta: "Dalla famiglia messaggio di continuità"

I festeggiamenti a Roma per i 30 anni dalla nascita di Forza Italia. Il 26 gennaio 1994, infatti, è stato il giorno in cui Silvio Berlusconi annunciò con un video la sua ‘discesa in campo’ in politica, segnando l’inizio della storia del partito. Molti i big del partito presenti sul palco della kermesse, che si chiama ‘Le radici del futuro’.

Tajani: “Fieri dei nostri 30 anni ma determinati ad andare avanti”

“Non è una manifestazione nostalgica questa. Siamo una forza politica che è fiera dei suoi 30 anni ma determinata ad andare verso il domani“, ha detto il segretario del partito, il vicepremier Antonio Tajani.

Tajani: “Al governo vince linea FI ma senza minacce”

Tajani ha voluto anche sottolineare l’importanza di Forza Italia nell’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. “Quando insistiamo sulle privatizzazioni e il presidente del Consiglio annuncia che è in corso un avvio di privatizzazioni noi siamo soddisfatti perché vince la linea di FI. Ma non lo facciamo con minacce. Non abbiamo mai minacciato una crisi di governo ma sempre fatto le nostre proposte”, ha detto il segretario di FI.

Prima di lui, è salito sul palco Gianni Letta, storico braccio destro di Berlusconi. “Proseguite così nel segno degli ideali di Silvio Berlusconi”, ha affermato, sottolineando che “questo è il messaggio che avrebbe dato e che la famiglia vi manda con il mio mezzo: tutto quello che Silvio ha creato deve continuare, nel suo nome, nel suo ricordo, secondo il suo insegnamento, compresa la sua creatura politica”.

