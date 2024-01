La vicepresidente del Senato: "Alle Europee? Con spirito ottimista avremo buon risultato"

C’è anche Licia Ronzulli alla festa per i 30 anni di Forza Italia. il 26 gennaio del 1994, infatti, Silvio Berlusconi aveva annunciato il suo ingresso in politica, alla guida del partito di centrodestra. “Sarei una pazza a dire che va tutto bene. Gli uccelli del malaugurio si aspettavano la morte di Forza Italia e sono onesta con voi, anche io stessa il 13 giugno ho pensato che cos’era Forza Italia senza il presidente Berlusconi”, ha dichiarato fuori dal Salone delle Fontane a Rom la vicepresidente del Senato. “Devo dire che siamo stati tutti molto bravi nel portare avanti il programma in questi mesi di governo e le idee del presidente. Un po’ alla volta stiamo imparando a camminare con le nostre gambe e forse iniziamo a vedere i frutti di questo lavoro”. Ronzulli poi ha fatto una previsione per le elezioni europee: “Berlusconi diceva a mia figlia: vuoi avere l’8? Devi puntare al 10. Io penso che soltanto così, con questo spirito ottimista si porterà a casa un buon risultato”.

