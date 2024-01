"Posso capire le ragioni del ministro Piantedosi", ha affermato il sindaco di Milano

“È difficile dare un giudizio anche perché non è una cosa che riguarda solo Milano ma è a livello nazionale. Ne ho parlato anche con il prefetto e mi ha detto che è allineato con il ministro e io non posso che accettare questa decisione. Per cui non voglio la commentare ma credo che sia inevitabile a questo punto, quindi bene così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, rispondendo a una domanda sull’indicazione data dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di spostare i cortei pro Palestina previsti anche a Roma per domani, Giorno della Memoria. C’erano rischi? “Probabilmente sì. Domani sarà comunque una giornata delicata quindi posso capire le ragioni del ministro”, ha risposto Sala, a margine dell’incontro con gli studenti a Palazzo Marino proprio sul 27 Gennaio.

