Il Presidente della Repubblica ha rivolto un pensiero a Liliana Segre, a ottant'anni dalla sua deportazione

“Di fronte alla barbarie, di fronte all’ingiustizia” i ‘Giusti “non hanno girato la testa, non hanno volto lo sguardo altrove. Hanno sconfitto, innanzitutto dentro loro stessi, la paura, l’inerzia complice, l’indifferenza che, come ci ricorda spesso Liliana Segre – a cui rivolgo un pensiero affettuoso a ottant’anni della sua deportazione – è la più perniciosa delle colpe”. Così, in un passaggio del suo discorso in occasione del Giorno della Memoria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

