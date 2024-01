Il provvedimento è passato con 110 sì e 64 no, va alla Camera. Pd: "Giorno triste per Italia"

L’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull’Autonomia del ministro Calderoli. Sono stati 110 i sì, 64 i no, 3 gli astenuti. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo Madama, passa alla Camera.

Inno d’Italia durante voto, seduta Senato sospesa

Durante il voto del Senato sull’Autonomia i senatori hanno intonato l’inno d’Italia. Comunicato il risultato il vicepresidente di turno Gian Marco Centinaio ha sospeso la seduta. Le voci si sono levate sia dai banchi dell’opposizione che da quelli dalla maggioranza.

Pd: “Giorno triste per Italia ma non finisce qui”

Durante il voto del Senato sull’Autonomia i senatori hanno intonato l’inno d’Italia. Comunicato il risultato il vicepresidente di turno Gian Marco Centinaio ha sospeso la seduta. Le voci si sono levate sia dai banchi dell’opposizione che da quelli dalla maggioranza.

Calderoli: “Primo risultato concreto verso traguardo storico”

“Con l’approvazione dell’autonomia oggi in Senato si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che oggi sarebbe stata una bella giornata, e così è stato. Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l’avevano chiesto”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, commenta con “grande soddisfazione” il via libera dell’Aula di Palazzo Madama al ddl Autonomia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata