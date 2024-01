Il vicepremier: "Mi confronterò con Meloni e Salvini"

Antonio Tajani non esclude di candidarsi alle prossime elezioni europee ma dice che deciderà a riguardo solo dopo il prossimo congresso di Forza Italia. “Potrei anche candidarmi alle Europee. Devo aspettare il congresso di Forza Italia. Deciderò più in là, mi confronterò con Giorgia Meloni e Salvini. I miei elettori sanno che non potrò fare l’europarlamentare come ho fatto per tanti anni, ma sarà un modo per dire che Forza Italia c’è, per vedere se c’è la possibilità di qualche voto in più”, ha dichiarato il vicepremier ospite di Avanti Popolo su Rai3.

