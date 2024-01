Così il vertice del Viminale, giunto nel Comune campano insieme al ministro della Pa, Paolo Zangrillo

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e quello della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Caivano (Napoli) per la presentazione del “Programma degli interventi per incrementare la capacità tecnica ed operativa del Comune di Caivano”. “Qui abbiamo creato un modello innovativo, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali”, ha sottolineato il capo del Viminale.

