Il sindaco di Milano sulla nomina del prossimo Direttore artistico

Beppe Sala risponde alle domande sulla nomina del prossimo Direttore Artistico del Teatro alla Scala, a margine della presentazione delle iniziative a Milano per il Giorno della Memoria. “Su La Scala stiamo lavorando da tanto, diciamo che non ho paura nel senso che La Scala si regge sul collaborazione e sul supporto di tanti enti, tra cui anche il Governo”, dice il sindaco . “Però è chiaro che il ruolo dei privati è già una garanzia, perché questo è chiaro che chi fa, chi gestisce una zona privata non vuole condizionamenti nella scelta di poi chi gestisce tra l’altro anche il proprio budget e degli enti locali”spiega il primo cittadino. “Quindi una soluzione non l’abbiamo ancora definita però stiamo lavorando su alcune soluzioni, pensando di poter lavorare con grande autonomia e poi capisco anche l’osservazione ‘prima toccava agli altri’, forse quando toccava agli altri cioè a noi avevamo un filo più di pudore”, conclude Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata