Così il leader di Sinistra italiana: "Per altro Tirana sta aspettano la pronuncia della Corte Costituzionale"

“L’accordo Italia-Albania in discussione alla Camera? Si discute di una gigantesca truffa ai danni degli italiani e temo anche degli albanesi” così il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni fuori da Montecitorio. “Per altro l’Albania sta aspettando che la Corte Costituzionale dica qualcosa. Pensate che figuraccia farebbe l’Italia se approvasse un accordo che poi l’Albania non ratifica perché contro la costituzione. Siamo oltre il ridicolo e discutiamo di un accordo che non esiste e che non avrà nessun esito tranne l’esborso di risorse, molte di più rispetto a quelle che spenderemo per fare le stesse cose con più efficienza nel nostro Paese” dice il deputato.

