Le parole del dem Rossi e della pentastellata Disabato

Anche dopo il terzo incontro, non si è arrivati alla fumata bianca per un’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali in Piemonte. Ma il segretario regionale dem Domenico Rossi e la portavoce regionale pentastellata Sarah Disabato, al termine del vertice, hanno sottolineato come siano stati fatti dei passi avanti. “Oggi abbiamo continuato la discussione sui temi che ieri non eravamo riusciti a esaurire. Abbiamo parlato di diritto allo studio, di ambiente, di trasporto e abbiamo registrato che sulle grandi questioni ci sono delle convergenze, permangono però alcune criticità e su quelle stiamo facendo ancora degli approfondimenti e delle verifiche per capire se alla fine saranno superabili o meno”, ha spiegato Rossi. Questi nodi da sciogliere, ha precisato Disabato, riguardano “alcune criticità di carattere politico e alcune di carattere tematico soprattutto sul tema della sanità su cui si condivide la visione generale di tutelare il pubblico, però su alcuni interventi puntuali abbiamo ancora delle questioni da affrontare”. I due hanno anche escluso di aver ricevuto pressioni da Roma per concludere l’alleanza.

