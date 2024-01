Il sindaco della Capitale: "Lunedì saremo al Corviale per fiaccolata"

“Serve non solo un rafforzamento di prevenzione e di contrasto, ma anche proseguire sull’azione di rigenerazione sociale”. Lo ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano dei recenti fatti di cronaca a Montecompatri e Corviale. “Lunedì saremo a Corviale per una fiaccolata con tutte le associazioni che si battono per la legalità”, ha poi annunciato il primo cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata