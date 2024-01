Così il sindaco dopo l'audizione presso la commissione d’inchiesta parlamentare Ecomafie per l’incendio di Malagrotta

“C’è grande fiducia nel lavoro della magistratura, che auspichiamo faccia luce sulle cause che se portassero all’accertamento di condotte dolose ci farebbero trovare di fronte ad atti di grandissima gravità”. Così Roberto Gualtieri dopo l’audizione presso la commissione d’inchiesta parlamentare contro le ecomafie per l’incendio di Malagrotta. “Tutto questo modello di sviluppo post Malagrotta è sbagliato e superato, non solo molto costoso per i cittadini, ma anche ambientalmente negativo”, ha sottolineato il sindaco di Roma, che ha poi concluso: “Roma finalmente avrà i suoi impianti”, dato che oggi “si pagano cifre altissime inquinando l’ambiente per mandare i nostri rifiuti nei termovalorizzatori di mezza Europa”.

