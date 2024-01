Il ministro dei Trasporti all'inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ceres

“Oggi è una bella giornata, una giornata non ideologica perché a volte in Parlamento ci troviamo a fare scontri ideologici anche sui ponti, gallerie e passaggi a livello. Non ci sono ponti sovranisti o europeisti, di destra o di sinistra. Il ponte è un ponte, una ferrovia una ferrovia. Penso che la tutela dell’ambiente debba andare di pari passo con il diritto dell’uomo a vivere e lavorare“. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ceres. Salvini ha poi colto l’occasione per parlare della transizione verso l’elettrico. “Imporre per legge che fra 10 anni non si possano comprare né vendere auto se non elettriche è un suicidio, una follia ambientale, economica, industriale, sociale senza né capo né coda a cui dovremmo porre rimedio. Evidentemente non possiamo essere ideologici e oltranzisti“.

