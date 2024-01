Il sindaco all'inaugurazione della linea che collega la città all'aeroporto: "Non c'è niente di più ecologico di un treno"

“È un’intuizione di amministrazioni precedenti, siamo contenti oggi che riusciamo a far partire questo collegamento, crediamo che investire sulle ferrovie sia il futuro, è la prima risposta alla grande crisi climatica“. Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo all’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ceres. “L’emergenza climatica – aggiunge – si affronta con tante azioni, ma quella principale, che compete a tutti gli amministratori pubblici, è dotare di infrastrutture che in maniera permanente e non sporadica aiutino a ridurre l’impatto ambientale del trasporto e contemporaneamente sviluppino economia, lavoro e servizi. E non c’è niente di più ecologico di un treno”.

