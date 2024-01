Il sindaco dopo il vertice in prefettura: "Spaccio droga diffuso in città"

Dopo il vertice sulla sicurezza in Prefettura a Roma, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha fatto il punto della situazione. “È stata una riunione positiva che tempestivamente ha fatto il punto sugli episodi più recenti delittuosi, a partire dall’omicidio di Corviale su cui si è sottolineato e deciso il rafforzamento della presenza dello Stato su quel territorio come prevenzione, contrasto e supporto dell’illegalità. È una delle zone dove le forze sane sono la stragrande maggioranza e in cui è in corso uno dei progetti di rigenerazione urbana importante del Pnrr. C’è l’impegno di una forte presenza per sostenere questo processo di riqualificazione. Lunedì ci sarà un momento dì presenza sul territorio a supporto della legalità“, ha dichiarato Gualtieri. “Vorrei sottolineare anche l’efficacia dell’azione repressiva anche sulla tragica uccisione di Pantano. Si sta chiarendo la dinamica sciagurata che ha portato all’uccisione di un ragazzo. Un contesto di criminalità che, purtroppo, è una delle spie che nella nostra città, pur se con numeri delittuosi esigui rispetto alle altre metropoli, c’è una presenza diffusa di spaccio di droga e organizzazioni criminali che vivono intorno a questo mercato illegale. È un problema della nostra città e siamo tutti impegnati per contrastarlo“, ha concluso il sindaco.

