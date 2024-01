Prima missione internazionale del 2024 per la presidente del Consiglio

Prima missione internazionale del 2024 per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sabato volerà a Istanbul per incontrare il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche italiane, la prima visita in Turchia della premier sarà l’occasione “per confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo”. Il bilaterale in agenda in serata segue i colloqui tra i due leader già avvenuti a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai. Tra i temi al centro della missione, viene spiegato, ci sarà il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e l’organizzazione della prossima Commissione congiunta economica commerciale (Jetco). Inoltre, si sottolinea, continuerà “il percorso di rafforzamento della collaborazione in ambito migratorio” e ci sarà un “confronto” sulla guerra a Gaza e sull’invasione russa contro l’Ucraina, “anche alla luce della presidenza italiana del G7”. Infine, Meloni ed Erdogan discuteranno delle relazioni Ue-Turchia in ambito politico, economico e commerciale, anche alla luce della Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante Ue-Join (2023) 50 Final.

