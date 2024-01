La presentazione potrebbe avvenire già nelle prossime settimane

Secondo quanto apprende LaPresse, i figli dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi starebbero completando le pratiche per la creazione di una fondazione intitolata al Cavaliere. In particolare la primogenita, Marina Berlusconi, avrebbe definito con un pool di avvocati le pratiche necessarie per la creazione dell’ente benefico. Sempre secondo quanto apprende LaPresse, nelle prossime settimane potrebbe già avvenire la presentazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata