Le parole di Matteo Orfini e Piero Fassino

Primi arrivi a Gubbio per la due giorni Pd di seminario al Park Hotel ai Cappuccini, un convento del XVII secolo alle porte del paese umbro trasformato in hotel con sale convegni, centro benessere e spa. Tra i primi a raggiungere il luogo del ritrovo, Matteo Orfini e Enzo Amendola, arrivati insieme in auto. I cronisti domandano se al ‘conclave’ ci sarà una fumata bianca sulla candidatura di Elly Schlein alle Europee e Orfini risponde: “Non fumeremo, al massimo un buon bicchiere di vino rosso”. A chi, invece, chiede se la trasferta sia eccessiva o fuori luogo e se l’incontro si potesse invece fare a Montecitorio, dice: “Si può fare in tanti luoghi. Si poteva fare anche a Montecitorio ma non è un clima che consente il dialogo, lo spirito di gruppo e lo stare insieme è sempre utile”. Dopo di loro, giunge a Gubbio Piero Fassino, che alla domanda “Che conclave è questo?”, risponde: “È uno dei tanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata