Il vice segretario della Lega: "L'accordo non è chiuso, dal nostro punto di vista Solinas ha governato bene"

Prosegue il faccia a faccia tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in merito ai candidati da portare alle elezioni regionali della Sardegna. “Vista l’insistenza di Fratelli d’Italia è probabile che il candidato sia Truzzu, però l’accordo non si è ancora chiuso. Fratelli d’Italia insiste molto sul candidato Truzzu, si chiuderà nelle prossime ore. È chiaro che dal nostro punto di vista Solinas e la sua squadra hanno governato bene”, ha detto a LaPresse, nel Transatlantico di Montecitorio, il vice segretario della Lega Andrea Crippa. “L’inchiesta e i sequestri di ieri sono vergognosi, fatti a orologeria, però il tema della giustizia in Italia è un tema sul quale si discute da tanto tempo e bisogna trovare una soluzione presto. Credo che uno degli obiettivi di questo governo sia quello di fare una riforma della giustizia presto dove ci sia la separazione delle carriere, la responsabilità civile dei magistrati e quindi questo è un grande tema. Sulla Sardegna entro poche ore si chiuderà”, ha aggiunto.

