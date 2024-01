Il vicepremier: "Su questa questione il governo non rischia nulla"

A margine del convegno su Sicurezza Stradale e Legalità che si è tenuto all’Università ‘Giustino Fortunato’ di Benevento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto con i giornalisti su alcuni dei temi più attuali dello scenario politico. “Sul terzo mandato, per me, al di là dei casi singoli, è una questione di democrazia e di libertà. Se uno ha un sindaco bravo o ha un governatore bravo, perché dopo due mandati deve mandarlo a casa? Non c’è il limite dei mandati per i parlamentari e per i ministri“, ha spiegato Salvini. “Perché, se io ho un sindaco bravo della mia città, dopo dieci anni lo devo rottamare e se ho un governatore che mi porta gli ospedali, le ferrovie e le scuole a livello di eccellenza lo devo rottamare? Secondo me, è questione di buonsenso. Poi sono i cittadini a scegliere. Se non ti piace più quel sindaco o quel governatore, non lo voti”, ha aggiunto il vicepremier. “Per legge mettere un limite alla possibilità dei cittadini di scegliere un sindaco o un governatore, secondo me, è sbagliato. La Lega su questo non cambierà mai idea”. Salvini ha quindi aggiunto: “Il terzo mandato, secondo me, è questione di democrazia e non capisco quelli che dicono: no, bisogna limitarlo. Per i parlamentari c’è un limite di mandato? No. E perché lo devi mettere per i sindaci e per i governatori. Poi scelgono i cittadini, non è che ci uno si autoproclama sindaco o governatore per la terza volta. Se a un cittadino piace quello che ha fatto Zaia per il Veneto lo rivota. Se è stufo, vota un altro. Cancellare per legge l’opportunità di offrirsi ai cittadini, secondo me, è sbagliato“. Ma il governo rischia su questa questione? “Il governo va avanti questi cinque anni più i prossimi cinque, se gli elettori vorranno. Io mi sono dato un arco temporale di dieci anni, perché da ministro delle Infrastrutture stiamo progettando infrastrutture ultra moderne che vedranno la luce nei prossimi anni. Quindi, il governo qua è, non rischia nulla con le elezioni e con i terzi mandati”, ha concluso Il leader della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata