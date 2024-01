Il segretario generale: "Per noi gestione pubblica è la via maestra"

“Per noi la via maestra continua a essere la gestione pubblica. Il governo sta procedendo per una amministrazione straordinaria, ma è chiaro che il divorzio con Mittal, per via legale o contrattuale, è ormai chiaro“. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fiom Michele De Palma al termine dell’incontro tra sindacati dei lavoratori, rappresentati da Fiom, Cisl e Uil, e il governo nella sede di Largo Chigi sulla vertenza dell’ex Ilva. “Noi abbiamo fatto presente al governo che la situazione è complessa e che serve garantire risorse per mantenere in sicurezza gli impianti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto che sono a disposizione del decreto 320 milioni che non bastano però per garantire l’occupazione e rilanciare la produzione. Il governo ci ha risposto che ci sono le condizioni work in progress per intervenire con ulteriori risorse”, ha aggiunto De Palma.

