Corea del Nord, Kim Jong Un vara un cacciatorpediniere da 5mila tonnellate

La Corea del Nord ha messo in servizio un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate che il leader Kim Jong Un presenta come simbolo delle crescenti capacità navali e nucleari del Paese, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali, mentre Pyongyang cerca di ampliare la propria capacità di proiettare potenza militare in mare. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency (KCNA) ha riferito che martedì, durante una cerimonia di messa in servizio tenutasi nel porto occidentale di Nampo, Kim ha affermato che navi da guerra come la Choe Hyon dimostrano che l’armamento nucleare della sua marina sta procedendo secondo i piani. La KCNA ha dichiarato che la Choe Hyon è stata formalmente messa in servizio nella marina nordcoreana dopo la cerimonia e avrà il compito di difendere la costa occidentale del Paese.