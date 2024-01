Il vicepremier a Benevento: "Campagna acquisti nel Sannio? Quella la fa il Milan"

A margine del convegno su Sicurezza Stradale e Legalità che si è tenuto all’Università ‘Giustino Fortunato’ di Benevento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto su alcuni dei temi più attuali dello scenario politico. “È bello che ci siano tanti amministratori, oggi incontrerò quelli delle province di Benevento, di Caserta, di Avellino e di Napoli. Ci sono una cinquantina di amministratori locali che aderiscono al progetto ‘Lega in Campania’ e avremo liste per le Europee assolutamente forti in tutte le province campane. Il nostro obiettivo è diventare il primo partito di riferimento del Centrodestra in Campania”, ha dichiarato Salvini conversando con i cronisti. Alla domanda se sarà fatta campagna acquisti nel Sannio, ha poi replicato: “La campagna acquisti la fa il Milan, spero. Io non la faccio. Se uno è convinto delle nostre idee, ci dà una mano. Non ho niente da offrire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata