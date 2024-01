Palazzo Chigi in una nota: "Ulteriore e fondamentale step"

Via libera del governo alla cessione da parte di Tim alla rete NetCo. L’azienda ha comunicato, in seguito alla firma del transaction agreement con Optics BidCo (società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. “KKR”), di aver ricevuto l’assenso all’esecuzione dell’operazione di cessione di NetCo ai fini della normativa Golden Power. È quanto si legge in una nota. Il provvedimento autorizzativo, con il quale il Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento. Si tratta di impegni ritenuti dal governo pienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell’operazione.

Il via libera con prescrizioni da parte del governo italiano alla vendita della rete Tim al fondo infrastrutturale statunitense KKR rappresenta un ulteriore e fondamentale step nell’operazione di acquisizione di NetCo (società che detiene sostanzialmente tutte le infrastrutture di rete fissa di Tim), a tutela dell’interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete primaria di telecomunicazione. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

