La premier a Forlì con la presidente della Commissione Ue: "Impegno molto importante per le zone alluvionate"

La premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Stefano Bonaccini hanno firmato l’accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 che assicura investimenti per 687 milioni di euro in Emilia-Romagna. Dopo la firma a Bologna, Meloni e la presidente della Commissione Ue von der Leyen, insieme a Bonaccini e al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori alluvionati Francesco Paolo Figliuolo, si sono recati al Municipio di Forlì. “Noi in questi mesi abbiamo lavorato molto insieme, lavorato in modo molto proficuo, e la prima cosa, la più importante che va raccontata è la revisione del Pnrr”, ha spiegato Meloni durante le dichiarazioni congiunte con von der Leyen. Voi sapete che noi abbiamo avviato una revisione del Pnrr, una cosa che si diceva non fosse possibile, ma che invece non solo era possibile ma era doverosa, tenuto conto del mutato contesto in cui ci troviamo ad operare. E in quella revisione del Pnrr, che libera risorse per 21 miliardi di euro, c’è un impegno molto importante a favore delle zone alluvionate, ovviamente a partire dall’Emilia-Romagna, per un ulteriore 1,2 miliardi di euro che si aggiunge alle risorse già stanziate dal governo”, ha aggiunto la premier. “Benvenuta presidente von der Leyen e benvenuta presidente Meloni. Grazie per aver mantenuto la parola quando venne e insieme sorvolammo le aree di questa terra così devastata lo scorso anno. Un ringraziamento al governo Meloni che, con la sua determinazione, consentirà di avere questo ulteriore 1,2 miliardi di euro con i fondi Pnrr per gli investimenti sul territorio”, le parole di Bonaccini.

